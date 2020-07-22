США напечатали слишком много долларов

Денежный баланс казначейства США вырос до астрономической суммы в $1,812 трлн. Это рекорд за всю историю американской финансовой системы. Причем 1,4 трлн добавились всего за 3,5 месяца – с 1 апреля, когда Белый дом запустил широкомасштабные программы помощи населению и бизнесу в период пандемии. В результате сегодня объем наличных денег на счетах американского минфина превышает размер ВВП такой страны, как Канада, которая занимает 10-е место в мире по объему экономики. Чисто теоретически Дональд Трамп сегодня может купить соседнюю страну просто за наличные деньги.