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США напечатали слишком много долларов

Денежный баланс американского казначейства превысил $1,8 трлн
Максим Рубченко

Денежный баланс казначейства США вырос до астрономической суммы в $1,812 трлн. Это рекорд за всю историю американской финансовой системы. Причем 1,4 трлн добавились всего за 3,5 месяца – с 1 апреля, когда Белый дом запустил широкомасштабные программы помощи населению и бизнесу в период пандемии. В результате сегодня объем наличных денег на счетах американского минфина превышает размер ВВП такой страны, как Канада, которая занимает 10-е место в мире по объему экономики. Чисто теоретически Дональд Трамп сегодня может купить соседнюю страну просто за наличные деньги.

Но если без шуток, то у инвесторов есть серьезный повод для беспокойства. Ведь еще в апреле казначейство прогнозировало, что к концу II квартала объем денежных средств на его счетах окажется не больше $800 млрд. Резкое превышение плановых цифр означает, что Вашингтон готовит новые широкомасштабные вливания в экономику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных