Средний класс поляризуется

Средний класс, готовый платить за товары и услуги с добавленной ценностью, всегда был объектом вожделения маркетологов. Характерная черта поведения этих людей – ориентация на качество продукта и имидж бренда, а не на цену. Кроме того, именно представители среднего класса создали модель потребления «здесь и сейчас», что послужило источником бума потребительского кредитования, в том числе на цели покупки автомобилей и недвижимости. Все, к чему мы привыкли в нравящемся нам мире, – хорошие автомобили, отели выше трех звезд, развитая транспортная сеть, рестораны, поход в которые стал обыденностью, а не событием, – все это является следствием господства среднего класса в потреблении в послевоенные десятилетия.