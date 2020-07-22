Средний класс поляризуется

Средний класс поляризуетсяНаступают новые времена для маркетологов
Средний класс, готовый платить за товары и услуги с добавленной ценностью, всегда был объектом вожделения маркетологов. Характерная черта поведения этих людей – ориентация на качество продукта и имидж бренда, а не на цену. Кроме того, именно представители среднего класса создали модель потребления «здесь и сейчас», что послужило источником бума потребительского кредитования, в том числе на цели покупки автомобилей и недвижимости. Все, к чему мы привыкли в нравящемся нам мире, – хорошие автомобили, отели выше трех звезд, развитая транспортная сеть, рестораны, поход в которые стал обыденностью, а не событием, – все это является следствием господства среднего класса в потреблении в послевоенные десятилетия.
Но уже несколько лет наблюдается нарастающая поляризация потребительского рынка. Представители «верхнего» среднего класса стали все больше напоминать по потребительской модели представителей элит, а «нижнего» среднего класса – уходить в потребление, основанное на ценовом выборе. Это проявляется в дифференциации розницы – растет доля сетей массового и премиального сегментов, а сети среднего класса либо уходят в специфические ниши, либо адаптируются под этот тренд. Большинство новых брендов, выходящих на рынок, ориентированы либо на премиум-покупателей, либо на ценовое преимущество. Бренды среднего класса ищут все более изощренные способы продвижения, а их маркетинговые бюджеты, несмотря на переход «в диджитал», распухают до небывалых масштабов. Те же, кто этого не делает, испытывают нарастающие трудности в поддержании устойчивости бизнес-модели.