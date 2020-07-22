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Средний класс поляризуется

Наступают новые времена для маркетологов
Андрей Стась , управляющий партнер Stas Marketing
Евгений Разумный / Ведомости

Средний класс, готовый платить за товары и услуги с добавленной ценностью, всегда был объектом вожделения маркетологов. Характерная черта поведения этих людей – ориентация на качество продукта и имидж бренда, а не на цену. Кроме того, именно представители среднего класса создали модель потребления «здесь и сейчас», что послужило источником бума потребительского кредитования, в том числе на цели покупки автомобилей и недвижимости. Все, к чему мы привыкли в нравящемся нам мире, – хорошие автомобили, отели выше трех звезд, развитая транспортная сеть, рестораны, поход в которые стал обыденностью, а не событием, – все это является следствием господства среднего класса в потреблении в послевоенные десятилетия.

Но уже несколько лет наблюдается нарастающая поляризация потребительского рынка. Представители «верхнего» среднего класса стали все больше напоминать по потребительской модели представителей элит, а «нижнего» среднего класса – уходить в потребление, основанное на ценовом выборе. Это проявляется в дифференциации розницы – растет доля сетей массового и премиального сегментов, а сети среднего класса либо уходят в специфические ниши, либо адаптируются под этот тренд. Большинство новых брендов, выходящих на рынок, ориентированы либо на премиум-покупателей, либо на ценовое преимущество. Бренды среднего класса ищут все более изощренные способы продвижения, а их маркетинговые бюджеты, несмотря на переход «в диджитал», распухают до небывалых масштабов. Те же, кто этого не делает, испытывают нарастающие трудности в поддержании устойчивости бизнес-модели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных