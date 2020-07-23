Поезда выезжают из кризиса

По результатам нашего опроса, путешественники сейчас считают личный автомобиль наиболее безопасным транспортом для междугородных поездок. На втором месте поезд, у которого есть существенное преимущество перед самолетом или автобусом: меньше контактов с другими пассажирами, есть пространство, где можно изолироваться от окружающих. В текущих реалиях люди будут готовы по возможности вместо сидячих или плацкартных вагонов выбирать купейные или СВ. Кроме того, по-прежнему важны традиционные преимущества железной дороги – удобные маршруты и цена. Для многих клиентов эти факторы при выборе поезда останутся более значимыми, чем безопасность во время пандемии. Наконец, после полного снятия ограничительных мер можно ожидать, что вырастет доля путешествий по России, правда, поездки будут менее продолжительными, чем раньше.