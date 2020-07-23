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Поезда выезжают из кризиса

Как будут восстанавливаться железнодорожные перевозки
Дмитрий Набережнев
Наиболее часто упоминаемые пассажирами требования – регулярная дезинфекция поверхностей, доступ к средствам защиты и медицинской помощи во время поездки, вакуумная упаковка еды, контроль за состоянием здоровья персонала и пассажиров /РИА Новости

Пандемия COVID-19 радикально поменяла рынок пассажирских железнодорожных перевозок. В мае 2020 г. отраслевые игроки при поддержке компании Bain опросили около 3000 россиян, пользующихся железнодорожным транспортом: почти 85% опрошенных признались, что изменили планы на поездки в этом году. Из них 45% назвали причиной страх заболеть или заразить окружающих. Кроме того, 65% респондентов отметили, что в марте – апреле 2020 г. их материальное положение ухудшилось, поэтому около 55% опрошенных решили сократить расходы на путешествия. Опросы показывают, что спрос на перевозки может быстро оживиться, однако на полноценное его восстановление потребуется около восьми месяцев после снятия всех ограничений.

По результатам нашего опроса, путешественники сейчас считают личный автомобиль наиболее безопасным транспортом для междугородных поездок. На втором месте поезд, у которого есть существенное преимущество перед самолетом или автобусом: меньше контактов с другими пассажирами, есть пространство, где можно изолироваться от окружающих. В текущих реалиях люди будут готовы по возможности вместо сидячих или плацкартных вагонов выбирать купейные или СВ. Кроме того, по-прежнему важны традиционные преимущества железной дороги – удобные маршруты и цена. Для многих клиентов эти факторы при выборе поезда останутся более значимыми, чем безопасность во время пандемии. Наконец, после полного снятия ограничительных мер можно ожидать, что вырастет доля путешествий по России, правда, поездки будут менее продолжительными, чем раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных