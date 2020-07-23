Верховный суд вклинился в суверенитет соцсетей

Верховный суд вклинился в суверенитет соцсетейОн указал, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах
Есть суверенитет территориальный. Есть судебный – насколько исполнимы решения судов одной страны в других странах. Есть сильно ограниченный финансовый суверенитет: огромное количество платежей проходит через корсчета американских банков и контролируется ими.
А есть суверенитет соцсетей. И это очень серьезно в XXI в.
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