От борьбы с вирусом пора переходить к спасению жизней

Наконец, совсем уже не новая мысль про переход от лечения болезни к ее предотвращению (в широком смысле). Но она все еще остается, скорее, красивым лозунгом. Попытки движения в нужном направлении предпринимаются: в нацпроекте по демографии вопросам здоровья (а не только лечения) внимание уделено. Вот только эта тема явно недоработана – прежде всего, в смысле адекватных целевых показателей. При внимательном рассмотрении эти показатели отслеживают какие-то процессы – но явно не ключевые факторы и результаты. «Обращаемость в медорганизации по вопросам здорового образа жизни» – какой-то уж слишком предварительный шаг к ЗОЖу (не говоря уже о том, что «обеспечить» такой показатель несложно). «Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по ЗОЖу», количество участников «образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания», «корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников», доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – не приходится сомневаться, что все эти целевые показатели будут выполнены безотносительно реальной распространенности ЗОЖа.