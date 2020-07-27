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Элита и молодежь расходятся все дальше

Представители власти молодым людям неинтересны
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Евгений Разумный / Ведомости

Еще в конце XIX в. французский социолог Габриэль Тард сформулировал: «Общество в конце концов есть подражание». Согласно теории элит, систему ценностей, модели поведения, стиль и образ жизни формирует элита, а народ эти образы по мере сил и разумения копирует. Но на эту в общем-то банальную мысль можно посмотреть с другой стороны: тот, кому народ старается подражать, и есть элита. Если же народ определенную социальную группу за образец не принимает, значит, и элитой таковая не является.

В качестве иллюстрации этой мысли: на фоне бесконечной череды скандалов с часами чиновников особенно бросается в глаза, что российская молодежь часов не носит. Да и зачем? Время отображается на экране смартфона, а он всегда в руке. Носитель часов стоимостью в хороший загородный дом для молодых россиян столь же инопланетен, как чатланин в желтых штанах – житель планеты Плюк, где в основу социума положена «цветовая дифференциация штанов». У меня нет намерения давать оценки. По всей видимости, любому социуму необходимы некие зримые образы, демонстрирующие социальный статус индивидуумов. Но пример с часами наглядно демонстрирует: российская правящая элита и российская молодежь – это непересекающиеся и, похоже, стремительно разлетающиеся в противоположных направлениях миры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных