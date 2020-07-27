Элита и молодежь расходятся все дальше

В качестве иллюстрации этой мысли: на фоне бесконечной череды скандалов с часами чиновников особенно бросается в глаза, что российская молодежь часов не носит. Да и зачем? Время отображается на экране смартфона, а он всегда в руке. Носитель часов стоимостью в хороший загородный дом для молодых россиян столь же инопланетен, как чатланин в желтых штанах – житель планеты Плюк, где в основу социума положена «цветовая дифференциация штанов». У меня нет намерения давать оценки. По всей видимости, любому социуму необходимы некие зримые образы, демонстрирующие социальный статус индивидуумов. Но пример с часами наглядно демонстрирует: российская правящая элита и российская молодежь – это непересекающиеся и, похоже, стремительно разлетающиеся в противоположных направлениях миры.