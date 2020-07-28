Принципы, которыми не могла поступиться Нина Андреева

Скромный советский химик-технолог, после распада СССР она возглавляла микроскопическую Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, о существовании которой знали разве что ее члены. Свой главный вклад в историю страны Нина Андреева внесла в марте 1988 г. единственным текстом – статьей «Не могу поступаться принципами».