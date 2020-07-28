Принципы, которыми не могла поступиться Нина Андреева

Принципы, которыми не могла поступиться Нина АндрееваСталинизм как защита демократии
Про смерть Нины Андреевой не скажешь: «Ушла эпоха». Ее эпоха ушла давным-давно. Андреева не была влиятельным политиком или мыслителем. Но все ключевые СМИ опубликовали некрологи.
Скромный советский химик-технолог, после распада СССР она возглавляла микроскопическую Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, о существовании которой знали разве что ее члены. Свой главный вклад в историю страны Нина Андреева внесла в марте 1988 г. единственным текстом – статьей «Не могу поступаться принципами».
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