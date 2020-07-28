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Принципы, которыми не могла поступиться Нина Андреева

Сталинизм как защита демократии
Алексей Сахнин
Автор статьи «Не могу поступаться принципами», опубликованной в газете «Советская Россия» от 13 марта 1988 г., Нина Андреева (в центре) беседует со студентами Ленинградского технологического института /РИА Новости

Про смерть Нины Андреевой не скажешь: «Ушла эпоха». Ее эпоха ушла давным-давно. Андреева не была влиятельным политиком или мыслителем. Но все ключевые СМИ опубликовали некрологи.

Скромный советский химик-технолог, после распада СССР она возглавляла микроскопическую Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, о существовании которой знали разве что ее члены. Свой главный вклад в историю страны Нина Андреева внесла в марте 1988 г. единственным текстом – статьей «Не могу поступаться принципами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных