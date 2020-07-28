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Банкрот по собственному желанию

Почему бизнесу часто выгоднее самому подавать на банкротство
Вячеслав Давыдов , управляющий директор Proxima Capital Group
Процедура банкротства – это не конец света и не завершение деятельности компании, а сложный этап в ее жизни /Ярослав Чингаев / Ведомости

Несмотря на ухудшение деловой активности из-за карантинных мер, количество банкротств юридических лиц снижается. Но это говорит только о том, что банки, как основные кредиторы, принимают беспрецедентные меры по отсрочке, реструктуризации и переносу взысканий на более поздние сроки. Собственникам надо понимать, что, как только Центробанк отменит свои антикризисные меры, банки начнут взыскивать долги, а значит, последует неминуемый всплеск юридических процедур.

Впрочем, надо принимать во внимание, что объективно процедура банкротства – это не конец света и не завершение деятельности компании, а сложный этап в ее жизни, к которому просто нужно грамотно подойти. И если акционеры и менеджмент, здраво оценивая ситуацию в компании, считают, что долгосрочная ее деятельность с текущей кредитной нагрузкой невозможна, то лучше инициировать банкротство самостоятельно, не дожидаясь этого шага от третьей стороны. Причин тому несколько.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных