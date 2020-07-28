Банкрот по собственному желанию

Впрочем, надо принимать во внимание, что объективно процедура банкротства – это не конец света и не завершение деятельности компании, а сложный этап в ее жизни, к которому просто нужно грамотно подойти. И если акционеры и менеджмент, здраво оценивая ситуацию в компании, считают, что долгосрочная ее деятельность с текущей кредитной нагрузкой невозможна, то лучше инициировать банкротство самостоятельно, не дожидаясь этого шага от третьей стороны. Причин тому несколько.