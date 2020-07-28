Банкрот по собственному желанию

Банкрот по собственному желаниюПочему бизнесу часто выгоднее самому подавать на банкротство
Несмотря на ухудшение деловой активности из-за карантинных мер, количество банкротств юридических лиц снижается. Но это говорит только о том, что банки, как основные кредиторы, принимают беспрецедентные меры по отсрочке, реструктуризации и переносу взысканий на более поздние сроки. Собственникам надо понимать, что, как только Центробанк отменит свои антикризисные меры, банки начнут взыскивать долги, а значит, последует неминуемый всплеск юридических процедур.
Впрочем, надо принимать во внимание, что объективно процедура банкротства – это не конец света и не завершение деятельности компании, а сложный этап в ее жизни, к которому просто нужно грамотно подойти. И если акционеры и менеджмент, здраво оценивая ситуацию в компании, считают, что долгосрочная ее деятельность с текущей кредитной нагрузкой невозможна, то лучше инициировать банкротство самостоятельно, не дожидаясь этого шага от третьей стороны. Причин тому несколько.