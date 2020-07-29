Маркетплейсы проигрывают экосистемам

В июле был наконец принят закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» («о цифровых финансовых маркетплейсах»). Уже в этом году, как обещает Центробанк, пользователи смогут, зарегистрировавшись на одном из аккредитованных маркетплейсов, удаленно получать различные финансовые услуги в режиме 24/7. Это депозиты, страхование, работа с ценными бумагами, а впоследствии – кредитование и другие финансовые инструменты.