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Маркетплейсы проигрывают экосистемам

Хотя для развития конкуренции на финансовом рынке они важнее
Павел Самиев
Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images

В июле был наконец принят закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» («о цифровых финансовых маркетплейсах»). Уже в этом году, как обещает Центробанк, пользователи смогут, зарегистрировавшись на одном из аккредитованных маркетплейсов, удаленно получать различные финансовые услуги в режиме 24/7. Это депозиты, страхование, работа с ценными бумагами, а впоследствии – кредитование и другие финансовые инструменты.

По идее, эти платформы после проверки на предмет безопасности данных, бесперебойности работы и других требований станут фактором конкурентоспособности на финансовом рынке. Любой даже самый маленький банк или небольшая страховая компания смогут через маркетплейс продавать свои продукты любому клиенту независимо от региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных