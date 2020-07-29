Хабаровск претендует на роль российской Вандеи

Открытой социологии по Хабаровску нет, поэтому смело предположим, что дело приобрело федеральный резонанс и события в крае вызывают сочувствие далеко за его пределами. В этом обыватели совпадают с запуганными региональными элитами, для которых хабаровский инцидент становится страховкой от экспрессивных действий центра.