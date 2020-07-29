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Что дает России «новый план Маршалла»

Наши возможности на пути ЕС к климатической нейтральности
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Вид на завод по производству водорода во Франции. Водород не выделяет CO2 и не загрязняет воздух при использовании /Julien Reynaud / APS-Medias / ABACAPRESS / Reuters

«Новый зеленый курс» Евросоюза (ЕС), суть которого – достижение климатической нейтральности ЕС к 2050 г., с подачи президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен называют «новым планом Маршалла». На моей памяти это будет уже третий «план Маршалла». Все три плана являются инструментами восстановительного экономического роста в условиях разных геополитических реалий и индустриальных возможностей. И все три выстроены вокруг энергетических отраслей.

В первом плане Маршалла, выдвинутом госсекретарем США Джорджем Маршаллом и вступившем в действие в апреле 1948 г., участвовали 17 стран. Целью США было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. И декоммунизация: США потребовали выведения коммунистов из правительств стран – получателей помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных