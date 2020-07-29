Что дает России «новый план Маршалла»

«Новый зеленый курс» Евросоюза (ЕС), суть которого – достижение климатической нейтральности ЕС к 2050 г., с подачи президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен называют «новым планом Маршалла». На моей памяти это будет уже третий «план Маршалла». Все три плана являются инструментами восстановительного экономического роста в условиях разных геополитических реалий и индустриальных возможностей. И все три выстроены вокруг энергетических отраслей.