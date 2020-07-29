Парламентские партии могут стать жертвой «хабаровской лихорадки»

У наших оппозиционных парламентских партий не только декоративная, но и конструктивная функция. При всей притворности парламентских институтов через них все же работает политическое представительство правящего класса. У этой модели есть ограничения: нельзя допускать, чтобы парламентская оппозиция аккумулировала протестные настроения и изменила свое место в системе, – развалится вертикаль власти. Но такие настроения растут и подпитывают амбиции системных оппозиционеров.