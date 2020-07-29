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Парламентские партии могут стать жертвой «хабаровской лихорадки»

Угроза исходит от еще вчера лояльной региональной номенклатуры
Алексей Сахнин
Сергей Мингазов / Ведомости

У наших оппозиционных парламентских партий не только декоративная, но и конструктивная функция. При всей притворности парламентских институтов через них все же работает политическое представительство правящего класса. У этой модели есть ограничения: нельзя допускать, чтобы парламентская оппозиция аккумулировала протестные настроения и изменила свое место в системе, – развалится вертикаль власти. Но такие настроения растут и подпитывают амбиции системных оппозиционеров.

Поддержку хабаровским протестам выразил бывший иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко, которого не допустили к сентябрьским выборам. Восходящая звезда КПРФ, саратовский депутат Николай Бондаренко тоже продвигает дальневосточный опыт перед более 1 млн подписчиков своего блога. Резкое интервью дал бывший президент Якутии Вячеслав Штыров. «Мы подошли к идейному тупику, – заявил он. – Путин собрал вокруг себя узкий круг без новых идей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных