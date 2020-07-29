Парламентские партии могут стать жертвой «хабаровской лихорадки»Угроза исходит от еще вчера лояльной региональной номенклатуры
У наших оппозиционных парламентских партий не только декоративная, но и конструктивная функция. При всей притворности парламентских институтов через них все же работает политическое представительство правящего класса. У этой модели есть ограничения: нельзя допускать, чтобы парламентская оппозиция аккумулировала протестные настроения и изменила свое место в системе, – развалится вертикаль власти. Но такие настроения растут и подпитывают амбиции системных оппозиционеров.
Поддержку хабаровским протестам выразил бывший иркутский губернатор-коммунист Сергей Левченко, которого не допустили к сентябрьским выборам. Восходящая звезда КПРФ, саратовский депутат Николай Бондаренко тоже продвигает дальневосточный опыт перед более 1 млн подписчиков своего блога. Резкое интервью дал бывший президент Якутии Вячеслав Штыров. «Мы подошли к идейному тупику, – заявил он. – Путин собрал вокруг себя узкий круг без новых идей».