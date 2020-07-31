Рынок лизинга переживает «идеальный шторм»

Некоторое время лизинг был очень активен и в крупном корпоративном секторе. Были отрасли «крупных чеков», где он стал ключевым инструментом обновления фондов. Это авиация, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, строительство дорог и инфраструктуры. И почти везде здесь в первом полугодии 2020 г. драматически обрушился спрос. Весь транспортный сегмент просел сильнее, чем даже в кризисные 2008–2009 и 2015 годы; в строительстве, особенно в инфраструктурном, негативные последствия только начинают проявляться. По оценкам НРА, доля лизинга в совокупных инвестициях в основной капитал в России невысока: по итогам 2019 г. она составила всего 9,2%, тогда как в странах с развитой экономикой этот показатель варьируется в диапазоне 15–30%. Это говорит, с одной стороны, о высоком потенциале роста рынка. С другой – в периоды экономической турбулентности (в 2009 и 2015 гг.) доля лизинга в совокупном объеме инвестиций двукратно снижалась.