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Рынок лизинга переживает «идеальный шторм»

Пандемия ударила по отрасли сильнее, чем по банкам
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Весь транспортный сегмент просел сильнее, чем даже в кризисные 2008–2009 и 2015 годы /Charlie Riedel / AP

Лизинг в России несколько лет показывал динамику лучше, чем банковское кредитование. Особенно ярко это проявлялось в сегменте малого и среднего бизнеса, где число лизинговых сделок и охват предприятий росли двузначными темпами, тогда как кредитование этого сектора стагнировало. В 2019 г. лизинг для МСП вырос на 26% (данные «Эксперт РА»), и ключевой вклад обеспечили такси и каршеринг. Что произошло в первом полугодии 2020 г., объяснять не нужно: не только резкое снижение спроса, но и огромное число проблемных клиентов.

Некоторое время лизинг был очень активен и в крупном корпоративном секторе. Были отрасли «крупных чеков», где он стал ключевым инструментом обновления фондов. Это авиация, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, строительство дорог и инфраструктуры. И почти везде здесь в первом полугодии 2020 г. драматически обрушился спрос. Весь транспортный сегмент просел сильнее, чем даже в кризисные 2008–2009 и 2015 годы; в строительстве, особенно в инфраструктурном, негативные последствия только начинают проявляться. По оценкам НРА, доля лизинга в совокупных инвестициях в основной капитал в России невысока: по итогам 2019 г. она составила всего 9,2%, тогда как в странах с развитой экономикой этот показатель варьируется в диапазоне 15–30%. Это говорит, с одной стороны, о высоком потенциале роста рынка. С другой – в периоды экономической турбулентности (в 2009 и 2015 гг.) доля лизинга в совокупном объеме инвестиций двукратно снижалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных