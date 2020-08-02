В России нет пропаганды ЛГБТ-ценностей

В России нет пропаганды ЛГБТ-ценностейТак считает уже 30% всех жителей России и 63% молодежи
В дискуссиях вокруг темы ЛГБТ принято делить позиции участников на «консерваторов» и «либералов». Впрочем, для тонких гендерных вопросов политическая сетка координат неоптимальна. Образ «либерала-гомофоба» имеет такое же эмпирическое подтверждение, как и склонный к однополым альянсам консерватор. Однако, как признает профессор ВШЭ Елена Омельченко, сегодня проблема сексуальной идентичности является моментом общекультурного самоопределения, особенно в молодежной среде: «Эта тема служит маркером всей ценностной основы. Через нее проясняется, поддерживает ли человек право на автономное существование и свободу выбора».
Поколенческий сдвиг в отношении к ЛГБТ-культуре отражают свежие данные ВЦИОМа. Если в 2018 г. с утверждением, что «существует группа лиц, стремящихся разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», были согласны 66% респондентов, то за два года этот показатель опустился до 60%. При этом среди молодежи от 18 до 24 лет он составляет всего 28%. Одновременно с 24 до 30% выросла доля тех, кто уверен, что никакой пропаганды ЛГБТ-ценностей в стране не существует, в возрасте 18–24 лет таких уже 63%.
Для молодежи толерантная позиция стала основой для ценностного отстраивания от старшего поколения. Меняется в этой группе и роль традиции: современная городская культура заменяет сильные связи, которые принято называть устоями, большим количеством слабых и спонтанных взаимодействий, создающих широкий выбор субкультурных платформ.
Принято говорить об исконной национальной гомофобии, связанной, к примеру, с широким влиянием тюремных традиций или стремлением власти получить тотальный контроль над телом и рождаемостью населения. Однако руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров полагает, что отношение к меньшинствам носит синусоидный характер: «Зафиксированный ранее высокий уровень негатива был вызван шоком от масштаба выхода этого явления из зоны табу и его открытой манифестации. Возникла встречная консолидация вокруг традиционных ценностей. Теперь маятник качнулся в сторону раскрепощения, хотя не исключено, что через время мы вновь увидим обратный ход».
Пока же старые элиты защищают ключевые бастионы. Поправки к Конституции блокируют возможность гомосексуальных браков, Союз женщин России требует убрать изображение радуги, символа ЛГБТ, с упаковок мороженого. Возникло неустойчивое равновесие, когда нетрадиционные практики допустимы лишь как сугубо частное дело, но и гонения ограничены информационным шумом, а легкий флер гонимости добавляет здесь даже особую эстетику сопротивления.
Как замечает один из идеологов ЛГБТ, «самим фактом борьбы заключать [однополые] браки признается ценность института семьи. Поэтому конкурируют как бы два консерватизма, один из которых в зачатке. Он только хочет выйти из маргиналии, стать нормой и даже мейнстримом».