В России нет пропаганды ЛГБТ-ценностей

Поколенческий сдвиг в отношении к ЛГБТ-культуре отражают свежие данные ВЦИОМа. Если в 2018 г. с утверждением, что «существует группа лиц, стремящихся разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», были согласны 66% респондентов, то за два года этот показатель опустился до 60%. При этом среди молодежи от 18 до 24 лет он составляет всего 28%. Одновременно с 24 до 30% выросла доля тех, кто уверен, что никакой пропаганды ЛГБТ-ценностей в стране не существует, в возрасте 18–24 лет таких уже 63%.