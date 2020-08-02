Из-за снижения ставок инвесторы вынуждены идти на повышенный риск

Пандемия усилила глобальную тенденцию к снижению ставок. ФРС США и Европейский центробанк еще в прошлом году опустили ключевые ставки и возобновили программы выкупа активов, наводняя рынки дешевой ликвидностью. В этом году ФРС опустила ставку до нуля и наращивает активы на балансе с беспрецедентной скоростью. Вслед за ФРС центробанки развивающихся стран получили возможность смягчить монетарную политику, не провоцируя оттока капитала. Например, Банк России за прошедшие 12 месяцев снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов до исторического минимума в 4,25%.