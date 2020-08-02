Из-за снижения ставок инвесторы вынуждены идти на повышенный риск

Из-за снижения ставок инвесторы вынуждены идти на повышенный рискРекордный рост рынков создает ощущение, что деньги зарабатываются легко
Пандемия усилила глобальную тенденцию к снижению ставок. ФРС США и Европейский центробанк еще в прошлом году опустили ключевые ставки и возобновили программы выкупа активов, наводняя рынки дешевой ликвидностью. В этом году ФРС опустила ставку до нуля и наращивает активы на балансе с беспрецедентной скоростью. Вслед за ФРС центробанки развивающихся стран получили возможность смягчить монетарную политику, не провоцируя оттока капитала. Например, Банк России за прошедшие 12 месяцев снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов до исторического минимума в 4,25%.
Снижение ставок и предоставление дешевой ликвидности привели к ралли по большинству классов активов. По итогам прошлого года индекс российских акций (индекс Мосбиржи) показал внушительную доходность в 38% (речь о полной доходности бумаг – от прироста цены и дивидендов, без учета комиссий и налогов). Американский индекс акций S&P 500 за прошлый год принес инвесторам 31%.