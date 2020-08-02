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Из-за снижения ставок инвесторы вынуждены идти на повышенный риск

Рекордный рост рынков создает ощущение, что деньги зарабатываются легко
Кирилл Соколов , главный экономист Совкомбанка
Рекордный рост рынков в прошлом году создал ложное ощущение, что деньги зарабатываются легко. Но рост стоимости активов может в любой момент смениться падением /Brendan McDermid / Reuters

Пандемия усилила глобальную тенденцию к снижению ставок. ФРС США и Европейский центробанк еще в прошлом году опустили ключевые ставки и возобновили программы выкупа активов, наводняя рынки дешевой ликвидностью. В этом году ФРС опустила ставку до нуля и наращивает активы на балансе с беспрецедентной скоростью. Вслед за ФРС центробанки развивающихся стран получили возможность смягчить монетарную политику, не провоцируя оттока капитала. Например, Банк России за прошедшие 12 месяцев снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов до исторического минимума в 4,25%.

Снижение ставок и предоставление дешевой ликвидности привели к ралли по большинству классов активов. По итогам прошлого года индекс российских акций (индекс Мосбиржи) показал внушительную доходность в 38% (речь о полной доходности бумаг – от прироста цены и дивидендов, без учета комиссий и налогов). Американский индекс акций S&P 500 за прошлый год принес инвесторам 31%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных