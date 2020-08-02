Как зайти на рынок в 35 млн человек

Как зайти на рынок в 35 млн человекСовременные технологии могут решить проблемы малых городов
В сети кинотеатров «Тетерин фильм» введено внешнее наблюдение. Компания была крупным получателем грантов Фонда кино на открытие кинозалов, а сейчас выступает ответчиком по искам на десятки миллионов рублей, в том числе от грантодателя. История была бы совсем заурядной, если бы не нетипичная для сетевого бизнеса стратегия развития: свои кинозалы компания открывала в малых городах (Мытищи, Ирбит, Конаково, Лянтор, Закаменск, Осташков, Сафоново, Шебекино, Ртищево).
Крупные сетевые операторы обходят стороной малые города (до 50 000–100 000 жителей). Исключение составляют крупнейшие продуктовые сети, розница сотовых операторов, МФО, иногда банки. В остальном нужды местных жителей обслуживают локальные операторы со всеми особенностями и недостатками, им свойственными. В результате за теми или иными благами жителям малого города приходится ездить за 100–150 км в областной центр в крупные ТРЦ.