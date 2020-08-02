Как зайти на рынок в 35 млн человек

В сети кинотеатров «Тетерин фильм» введено внешнее наблюдение. Компания была крупным получателем грантов Фонда кино на открытие кинозалов, а сейчас выступает ответчиком по искам на десятки миллионов рублей, в том числе от грантодателя. История была бы совсем заурядной, если бы не нетипичная для сетевого бизнеса стратегия развития: свои кинозалы компания открывала в малых городах (Мытищи, Ирбит, Конаково, Лянтор, Закаменск, Осташков, Сафоново, Шебекино, Ртищево).