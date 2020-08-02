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Как зайти на рынок в 35 млн человек

Современные технологии могут решить проблемы малых городов
Андрей Стась , управляющий партнер Stas Marketing
Евгений Разумный / Ведомости

В сети кинотеатров «Тетерин фильм» введено внешнее наблюдение. Компания была крупным получателем грантов Фонда кино на открытие кинозалов, а сейчас выступает ответчиком по искам на десятки миллионов рублей, в том числе от грантодателя. История была бы совсем заурядной, если бы не нетипичная для сетевого бизнеса стратегия развития: свои кинозалы компания открывала в малых городах (Мытищи, Ирбит, Конаково, Лянтор, Закаменск, Осташков, Сафоново, Шебекино, Ртищево).

Крупные сетевые операторы обходят стороной малые города (до 50 000–100 000 жителей). Исключение составляют крупнейшие продуктовые сети, розница сотовых операторов, МФО, иногда банки. В остальном нужды местных жителей обслуживают локальные операторы со всеми особенностями и недостатками, им свойственными. В результате за теми или иными благами жителям малого города приходится ездить за 100–150 км в областной центр в крупные ТРЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных