Последнее поражение белых

Последнее поражение белых100 лет Тамбовскому восстанию
100 лет назад, в августе 1920 г., завершался вооруженный плебисцит о судьбе христианской цивилизации в России и созданных ею институтов – права, собственности, самоуправления, церкви и культуры. Еще отчаянно сражались в Таврии немногочисленные войска Русской армии, еще в Крыму умный Кривошеин создавал модель белой России, а генерал Врангель искал связи с атаманами. Еще держались Забайкалье и Приморье. Но исход трехлетнего противостояния был почти предрешен.
Летом 1920 г. руководители Коммунистической партии уже готовились взламывать европейские двери. «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару, – звала «Правда». – На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству». И разжигали, и с восторгом несли: сначала продразверстку, красный террор и однопартийную диктатуру, а потом – НКВД, ГУЛАГ и колхозы.