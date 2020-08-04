Уставшие банкиры хотят на покой

Банк России аннулировал лицензию у Оргбанка – после ходатайства его участников о добровольной ликвидации. То есть случай с Оргбанком – это не ставший уже обычной практикой отзыв лицензии банка из-за неисполнения законодательства и регулятивных требований или утраты капитала и кредитоспособности, а удовлетворение желания банкиров уйти с рынка.