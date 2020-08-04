Уставшие банкиры хотят на покой

Уставшие банкиры хотят на покойНизкие ставки почти не оставляют шансов небольшим банкам
Банк России аннулировал лицензию у Оргбанка – после ходатайства его участников о добровольной ликвидации. То есть случай с Оргбанком – это не ставший уже обычной практикой отзыв лицензии банка из-за неисполнения законодательства и регулятивных требований или утраты капитала и кредитоспособности, а удовлетворение желания банкиров уйти с рынка.
Таких желающих сегодня немало. Их даже стали называть «уставшими банкирами»: развивать банк ни ресурсов, ни мотивации уже нет, продать выгодно почти невозможно – хочется выйти из бизнеса, но и это сложно.
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