«Никогда не видел, чтобы казаки что-то делали»

В то же время большинство жителей «казачьих регионов» к сегодняшним казакам относится весьма скептически. В последние годы я провел ряд исследований в Ставропольском крае и Ростовской области. В числе прочего спрашивал о казаках. Без комментариев приведу типичные высказывания респондентов: «Я даже не знаю, приветствую я казачье движение или нет. Само по себе это хорошая вещь, но мне не нравится клоунада»; «Я сам по происхождению казак. Но это бутафорство мне надоело. Вы спрашиваете, как я отношусь к их деятельности? А я никогда не видел, чтобы они что-то делали»; «Казачество у нас совсем незаметно. Хорошо, конечно, чтобы они за порядком следили. Сейчас только по праздникам в форме выйдут, походят, посмотрят и все».