Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Германия отпраздновала день свободы от пандемии

Как немецкие СМИ боролись с вирусом
Рустем Самигуллин , врач
Массовая демонстрация в Берлине 1 августа /Markus Schreiber / AP

Когда пару лет назад мой нюрнбергский друг, один из лучших хирургов Германии, демонстративно отказался от подписки на Die Welt и Der Spiegel за их однобокую проамериканскую позицию, я про себя ухмыльнулся: почитал бы ты официальную российскую периодику, посмотрел бы государственные телеканалы и сравнил это с плюрализмом и открытостью главных немецких СМИ! Тогда я и представить себе не мог, насколько ошибался, насколько марионеточными окажутся все эти мейнстримовские «качественные» немецкие СМИ (Qualitätsmedien) – государственные телеканалы ARD, ZDF, DW и вышеупомянутые издания.

С начала коронавирусной псевдопандемии они ежечасно в унисон передавали типовые сводки. Словно под копирку тиражировались зловещие видео и зачастую фейковые фото из Италии про очереди в крематории и стопки гробов на улицах. Помню, как в течение нескольких дней по всем телеканалам многократно транслировалось интервью одной и той же итальянской дамы в скафандре – даже не медика, а администратора приемного отделения одной из больниц в Ломбардии. Ее речь изобиловала фразами: «повсюду горы трупов», «падаем замертво на посту, пытаясь спасти умирающих», «неделями не видим семью» и т. д.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных