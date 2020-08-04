Германия отпраздновала день свободы от пандемии

Когда пару лет назад мой нюрнбергский друг, один из лучших хирургов Германии, демонстративно отказался от подписки на Die Welt и Der Spiegel за их однобокую проамериканскую позицию, я про себя ухмыльнулся: почитал бы ты официальную российскую периодику, посмотрел бы государственные телеканалы и сравнил это с плюрализмом и открытостью главных немецких СМИ! Тогда я и представить себе не мог, насколько ошибался, насколько марионеточными окажутся все эти мейнстримовские «качественные» немецкие СМИ (Qualitätsmedien) – государственные телеканалы ARD, ZDF, DW и вышеупомянутые издания.