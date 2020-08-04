Германия отпраздновала день свободы от пандемии

Германия отпраздновала день свободы от пандемииКак немецкие СМИ боролись с вирусом
Когда пару лет назад мой нюрнбергский друг, один из лучших хирургов Германии, демонстративно отказался от подписки на Die Welt и Der Spiegel за их однобокую проамериканскую позицию, я про себя ухмыльнулся: почитал бы ты официальную российскую периодику, посмотрел бы государственные телеканалы и сравнил это с плюрализмом и открытостью главных немецких СМИ! Тогда я и представить себе не мог, насколько ошибался, насколько марионеточными окажутся все эти мейнстримовские «качественные» немецкие СМИ (Qualitätsmedien) – государственные телеканалы ARD, ZDF, DW и вышеупомянутые издания.
С начала коронавирусной псевдопандемии они ежечасно в унисон передавали типовые сводки. Словно под копирку тиражировались зловещие видео и зачастую фейковые фото из Италии про очереди в крематории и стопки гробов на улицах. Помню, как в течение нескольких дней по всем телеканалам многократно транслировалось интервью одной и той же итальянской дамы в скафандре – даже не медика, а администратора приемного отделения одной из больниц в Ломбардии. Ее речь изобиловала фразами: «повсюду горы трупов», «падаем замертво на посту, пытаясь спасти умирающих», «неделями не видим семью» и т. д.