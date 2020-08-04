Марс атакуем

30 июля к Марсу отправилась американская исследовательская миссия. Чуть раньше, тоже в июле, – еще две: китайская и арабская. Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени. Удивлять скорее должно другое – насколько популярным стало марсианское направление. За 60 с лишним лет космической эры оно было успешно освоено лишь одной космической державой, теперь туда осуществляется по три пуска в месяц с космодромов из разных уголков планеты. Несомненно, следующим шагом освоения Марса станет высадка на планету людей.