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Марс атакуем

За один месяц на планету отправилось три экспедиции
Иван Чеберко
Марсоход Perseverance – вещь недели /NASA

30 июля к Марсу отправилась американская исследовательская миссия. Чуть раньше, тоже в июле, – еще две: китайская и арабская. Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени. Удивлять скорее должно другое – насколько популярным стало марсианское направление. За 60 с лишним лет космической эры оно было успешно освоено лишь одной космической державой, теперь туда осуществляется по три пуска в месяц с космодромов из разных уголков планеты. Несомненно, следующим шагом освоения Марса станет высадка на планету людей.

Стремление покорять Солнечную систему бурлило в 1960-х гг., но после ряда великих достижений аппетит к освоению космоса поутих. В 1970-х гг. наступил этап под условным названием «Космос на службу людям», благодаря которому космические технологии вошли в повседневную жизнь (как, например, системы GPS и «Глонасс)». Теперь вкус к космосу расцвел с новой силой благодаря многим факторам – от пассионарности Илона Маска, главного трендсеттера в области покорения космоса, до решимости Дональда Трампа сделать Америку великой снова. Такой цели вполне соответствует покорение космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных