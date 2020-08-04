Марс атакуем

Марс атакуемЗа один месяц на планету отправилось три экспедиции
30 июля к Марсу отправилась американская исследовательская миссия. Чуть раньше, тоже в июле, – еще две: китайская и арабская. Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени. Удивлять скорее должно другое – насколько популярным стало марсианское направление. За 60 с лишним лет космической эры оно было успешно освоено лишь одной космической державой, теперь туда осуществляется по три пуска в месяц с космодромов из разных уголков планеты. Несомненно, следующим шагом освоения Марса станет высадка на планету людей.
Стремление покорять Солнечную систему бурлило в 1960-х гг., но после ряда великих достижений аппетит к освоению космоса поутих. В 1970-х гг. наступил этап под условным названием «Космос на службу людям», благодаря которому космические технологии вошли в повседневную жизнь (как, например, системы GPS и «Глонасс)». Теперь вкус к космосу расцвел с новой силой благодаря многим факторам – от пассионарности Илона Маска, главного трендсеттера в области покорения космоса, до решимости Дональда Трампа сделать Америку великой снова. Такой цели вполне соответствует покорение космоса.