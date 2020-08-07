Чтобы расти, нам нужно тратить

Чтобы расти, нам нужно тратитьРоссия повторяет ошибки экономической политики начала XX в.
У любой экономики всегда есть выбор. Один путь – отчаянно расти: форсаж и полный вперед. Другой – еле двигаться, накапливать и сберегать на черный день, чтобы, не дай бог, не грохнуться. Третий – спокойный, сытый, чуть старческий рост.
Форсаж – это разговор о 15–20 странах «экономического чуда». Крайняя форма форсажа – Китай с инвестициями, достигающими 43–46% ВВП, при очень низком потреблении населения: всего 38–39% ВВП. Денежная масса к ВВП Китая – далеко за 200%. Все пропитано жирной денежной почвой. Темпы роста до пандемии космические, реальный ВВП рос на 6–10% в год.
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