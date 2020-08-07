Чтобы расти, нам нужно тратить

У любой экономики всегда есть выбор. Один путь – отчаянно расти: форсаж и полный вперед. Другой – еле двигаться, накапливать и сберегать на черный день, чтобы, не дай бог, не грохнуться. Третий – спокойный, сытый, чуть старческий рост.