Энергетический переход открывает новые возможности для России

COVID-19 серьезно повлиял на всю мировую экономику, в том числе на нефтегазовую отрасль: спрос и цены на энергетические продукты снизились, на рынке выросла волатильность. Вероятно, ситуация не изменится до следующего года, а может быть, и до начала 2022 г. Однако в более долгой перспективе спрос восстановится. Воздействие пандемии ослабнет, но возобладает более общий и сильный глобальный фактор – энергетический переход.