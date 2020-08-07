Энергетический переход открывает новые возможности для России

Энергетический переход открывает новые возможности для РоссииПланете нужно больше не просто энергии, а углеродно нейтральной энергии
COVID-19 серьезно повлиял на всю мировую экономику, в том числе на нефтегазовую отрасль: спрос и цены на энергетические продукты снизились, на рынке выросла волатильность. Вероятно, ситуация не изменится до следующего года, а может быть, и до начала 2022 г. Однако в более долгой перспективе спрос восстановится. Воздействие пандемии ослабнет, но возобладает более общий и сильный глобальный фактор – энергетический переход.
Население Земли продолжает расти, однако около миллиарда человек все еще лишены доступа к электроэнергии. Планете необходимо больше энергии. Но в условиях глобального потепления источники энергии должны стать низкоуглеродными либо углеродно нейтральными. Это грандиозная задача.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области