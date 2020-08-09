«Мексиканская страховка» от внезапных налогов

Страхованием нефтегазовых доходов от резкого падения цен на государственном уровне активно пользуется Мексика. Правительство этой страны приобретает опционы на продажу (option put), хеджируя бюджетные поступления от будущей реализации порядка четверти добываемой в стране сырой нефти, а при обвале рынка оно имеет право реализовать сырье по заранее оговоренной цене. И если посмотреть на события последних 10 лет, в течение которых случилось три крупных обвала нефтегазового рынка (в 2014–2016, 2018 и 2020 гг.), то обнаружится, что хеджирование принесло Мексике немалые доходы. В 2015 г. объем страховых выплат составил $6,3 млрд, в 2016-м – $2,65 млрд. В бурном 2020 году использование хеджирования принесет стране $6 млрд. Но при этом сама страховка, разумеется, не бесплатна: расходы на нее составляют $1 млрд в год. Но все равно государство в плюсе.