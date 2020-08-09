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«Мексиканская страховка» от внезапных налогов

Что может дать России хеджирование нефтегазовых доходов
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин поручил ведомствам проработать вопрос хеджирования нефтегазовых доходов государства от резких колебаний цен на нефть. И хотя подобный механизм активно используется в мире, против его применения в России выступили Минфин и ЦБ.

Страхованием нефтегазовых доходов от резкого падения цен на государственном уровне активно пользуется Мексика. Правительство этой страны приобретает опционы на продажу (option put), хеджируя бюджетные поступления от будущей реализации порядка четверти добываемой в стране сырой нефти, а при обвале рынка оно имеет право реализовать сырье по заранее оговоренной цене. И если посмотреть на события последних 10 лет, в течение которых случилось три крупных обвала нефтегазового рынка (в 2014–2016, 2018 и 2020 гг.), то обнаружится, что хеджирование принесло Мексике немалые доходы. В 2015 г. объем страховых выплат составил $6,3 млрд, в 2016-м – $2,65 млрд. В бурном 2020 году использование хеджирования принесет стране $6 млрд. Но при этом сама страховка, разумеется, не бесплатна: расходы на нее составляют $1 млрд в год. Но все равно государство в плюсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных