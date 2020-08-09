Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Правительство нацелилось на льготы для трудных месторождений

Забрать у корпораций прибыль в бюджет – это просто, быстро, но неэффективно
Андрей Шмаров
Андрей Гордеев / Ведомости

Лет 20 назад российская власть (сейчас уже не столь важно, какая именно из ветвей) решила в угоду чьему-то очень конкретному и неожиданному интересу поменять налоговую систему: взамен национального режима перейти на сырьевую концессию. То есть вместо более или менее единых правил игры – индивидуальные. Как в Африке. Сразу ассоциация с колючей проволокой вокруг месторождений с вооруженной охраной на вышках, нещадной эксплуатацией, чудовищной (похлеще текущей) коррупцией и прочим империализмом. Но объединились нефтяные компании, которых тогда было много, затею отбили, и налоговая система осталась нормальной. Казалось, наглядный урок госуправления. Но нет.

Сегодня, когда кризис обострил проблемы с бюджетом, финансовый блок правительства опять вспомнил про нефтегазовый комплекс. Присмотрелся к закону о льготах для трудных месторождений – мол, неплохо бы отменить. Правильно, вот же они, сотни миллиардов в бюджет, а ВИНК и так богатые. Решение простое и быстрое. Но неоднозначное.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных