Правительство нацелилось на льготы для трудных месторождений

Лет 20 назад российская власть (сейчас уже не столь важно, какая именно из ветвей) решила в угоду чьему-то очень конкретному и неожиданному интересу поменять налоговую систему: взамен национального режима перейти на сырьевую концессию. То есть вместо более или менее единых правил игры – индивидуальные. Как в Африке. Сразу ассоциация с колючей проволокой вокруг месторождений с вооруженной охраной на вышках, нещадной эксплуатацией, чудовищной (похлеще текущей) коррупцией и прочим империализмом. Но объединились нефтяные компании, которых тогда было много, затею отбили, и налоговая система осталась нормальной. Казалось, наглядный урок госуправления. Но нет.