Победа и имитация победы

У каждой победы свой образ. Бывают победы как торжество. Победители заполняют улицы, радость в их восклицаниях и объятиях. Проигравшие забиваются в щели домов, угрюмо пьют в барах, молчаливые и потерянные. Бывают победы, когда победившие выводят на улицы войска, чтобы доказать, что победители именно они. Войска стучат щитами, будто пришельцы. Победа, внушающая страх и боящаяся сама, что ее не признают победой. Победа-единение и победа-раздор. За ними мир или новая война. Подвиг или страх.