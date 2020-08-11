Победа и имитация победы

Победа и имитация победыТяжесть неподлинной победы давит и страну, и самого победителя
У каждой победы свой образ. Бывают победы как торжество. Победители заполняют улицы, радость в их восклицаниях и объятиях. Проигравшие забиваются в щели домов, угрюмо пьют в барах, молчаливые и потерянные. Бывают победы, когда победившие выводят на улицы войска, чтобы доказать, что победители именно они. Войска стучат щитами, будто пришельцы. Победа, внушающая страх и боящаяся сама, что ее не признают победой. Победа-единение и победа-раздор. За ними мир или новая война. Подвиг или страх.
Победитель может дирижировать маршем, но в душе чувствовать, что он безбожно фальшивит, не верить себе и тем более сильно сомневаться, что публика верит ему. И от этого становиться еще отвязнее в исполнении, еще усерднее взмахивая палочкой-жезлом, – настоящая власть здесь.