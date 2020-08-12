Харассмент – в глазах смотрящего

Харассмент – в глазах смотрящегоОдно и то же поведение может быть расценено как галантность или как приставание
Согласно свежим данным ВЦИОМа, почти каждый десятый россиянин (точнее, 9%) сталкивался на работе с предложениями или требованиями сексуального характера. В тренде новой этики, которая у нас пока не очень распространена, харассментом может оказаться почти все что угодно. Но для России в целом менее характерно видеть в каждом косом взгляде или пошлой шутке проявление харассмента, поэтому в наших 9% с большей вероятностью отражено именно то, что действительно связано с насилием.
По мнению социолога Анны Кулешовой, «само явление для нашей страны не ново, но мы отличаемся способом и интенсивностью ответной реакции. Пока сама ситуация проблематизируется меньше и выражается через установки: на каждый роток не накинешь платок, на каждый чих не наздравствуешься, мало ли дураков на свете. Люди стремятся игнорировать или списывать на невоспитанность собеседника слова, которые в соседних странах могут быть рассмотрены как сексуализированное насилие. Важно еще одно отличие. В нашей культуре, чтобы что-то могло быть названо домогательством, оно должно воспроизводиться неоднократно. Единичного взгляда, неудачной шутки будет недостаточно».