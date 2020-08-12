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Харассмент – в глазах смотрящего

Одно и то же поведение может быть расценено как галантность или как приставание
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
Getty Images

Согласно свежим данным ВЦИОМа, почти каждый десятый россиянин (точнее, 9%) сталкивался на работе с предложениями или требованиями сексуального характера. В тренде новой этики, которая у нас пока не очень распространена, харассментом может оказаться почти все что угодно. Но для России в целом менее характерно видеть в каждом косом взгляде или пошлой шутке проявление харассмента, поэтому в наших 9% с большей вероятностью отражено именно то, что действительно связано с насилием.

По мнению социолога Анны Кулешовой, «само явление для нашей страны не ново, но мы отличаемся способом и интенсивностью ответной реакции. Пока сама ситуация проблематизируется меньше и выражается через установки: на каждый роток не накинешь платок, на каждый чих не наздравствуешься, мало ли дураков на свете. Люди стремятся игнорировать или списывать на невоспитанность собеседника слова, которые в соседних странах могут быть рассмотрены как сексуализированное насилие. Важно еще одно отличие. В нашей культуре, чтобы что-то могло быть названо домогательством, оно должно воспроизводиться неоднократно. Единичного взгляда, неудачной шутки будет недостаточно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных