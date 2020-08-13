Вредные словесные интервенции

Мне российские Минфин и Центробанк всегда представлялись островками прагматичности – в хорошем смысле этих слов (в сравнении с громоздкими и не всегда адекватными институциями вроде «взбесившегося принтера»). Действительно, им удается удерживать инфляцию в разумных рамках. И курс рубля более стабилен, чем мог бы быть при таких сложных внешних и внутренних вызовах. И регуляция работы россиян с валютными счетами за рубежом сегодня куда более либеральна, чем была несколько лет назад. Например, до этой либерализации российский гражданин купить квартиру в Израиле мог, а вот продать ее де-факто нет. Ведь ее покупатель никогда не согласился бы переводить деньги из Израиля напрямую в Россию, а при покупке в ипотеку это и вовсе невозможно физически.