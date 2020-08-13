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Вредные словесные интервенции

Неудачные заявления ЦБ и Минфина невольно усиливают отток капитала
Эли Гервиц , Президент адвокатской коллегии «Эли Гервиц» (Израиль)
Евгений Разумный / Ведомости

Мне российские Минфин и Центробанк всегда представлялись островками прагматичности – в хорошем смысле этих слов (в сравнении с громоздкими и не всегда адекватными институциями вроде «взбесившегося принтера»). Действительно, им удается удерживать инфляцию в разумных рамках. И курс рубля более стабилен, чем мог бы быть при таких сложных внешних и внутренних вызовах. И регуляция работы россиян с валютными счетами за рубежом сегодня куда более либеральна, чем была несколько лет назад. Например, до этой либерализации российский гражданин купить квартиру в Израиле мог, а вот продать ее де-факто нет. Ведь ее покупатель никогда не согласился бы переводить деньги из Израиля напрямую в Россию, а при покупке в ипотеку это и вовсе невозможно физически.

В общем, и Центробанк, и Минфин делают довольно разумные вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных