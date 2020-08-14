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Домогательства и отчетность

Отчеты об устойчивом развитии и социальной ответственности придется расширять
Андрей Шмаров
Серия скандалов по поводу харассмента потребует разработки специального раздела по предупреждению домогательств в служебном аспекте /PIXABAY

В 2000 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил концепцию устойчивого развития. Для бизнеса это значило, что будущее компании определяется не только экономическими показателями, но и гармонией в отношениях с ее «группами интересов», стейкхолдерами, – персоналом, менеджментом, сообществами и властями на территориях присутствия – по поводу социальных программ, экологии, благотворительности, спонсорства и т. д. Разумно: цитируя Конрада Аденауэра, это «фланговая защита конкурентного рыночного хозяйства». Поэтому быстро появились различные формы и показатели по устойчивому развитию, компании стали делать на их основе отчеты для инвесторов. Причем для публичных компаний, котирующихся на ведущих мировых биржах, это уже неотъемлемая составляющая пакета документов.

Однако сейчас, похоже, устоявшуюся отчетность по устойчивому развитию придется существенно дополнять – в следующих направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных