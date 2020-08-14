Домогательства и отчетность

В 2000 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил концепцию устойчивого развития. Для бизнеса это значило, что будущее компании определяется не только экономическими показателями, но и гармонией в отношениях с ее «группами интересов», стейкхолдерами, – персоналом, менеджментом, сообществами и властями на территориях присутствия – по поводу социальных программ, экологии, благотворительности, спонсорства и т. д. Разумно: цитируя Конрада Аденауэра, это «фланговая защита конкурентного рыночного хозяйства». Поэтому быстро появились различные формы и показатели по устойчивому развитию, компании стали делать на их основе отчеты для инвесторов. Причем для публичных компаний, котирующихся на ведущих мировых биржах, это уже неотъемлемая составляющая пакета документов.