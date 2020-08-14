Домогательства и отчетность

Домогательства и отчетностьОтчеты об устойчивом развитии и социальной ответственности придется расширять
В 2000 г. генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предложил концепцию устойчивого развития. Для бизнеса это значило, что будущее компании определяется не только экономическими показателями, но и гармонией в отношениях с ее «группами интересов», стейкхолдерами, – персоналом, менеджментом, сообществами и властями на территориях присутствия – по поводу социальных программ, экологии, благотворительности, спонсорства и т. д. Разумно: цитируя Конрада Аденауэра, это «фланговая защита конкурентного рыночного хозяйства». Поэтому быстро появились различные формы и показатели по устойчивому развитию, компании стали делать на их основе отчеты для инвесторов. Причем для публичных компаний, котирующихся на ведущих мировых биржах, это уже неотъемлемая составляющая пакета документов.
Однако сейчас, похоже, устоявшуюся отчетность по устойчивому развитию придется существенно дополнять – в следующих направлениях.