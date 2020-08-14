России нужен свой научный журнал

В этих журналах доля российских работ растет, но все еще невелика, что отражает и невысокий престиж российской науки, и ее замкнутость, а также распространенное нежелание или неумение писать на английском. В силу этих и других причин российские ученые редко отправляют свои работы в такие журналы, часто предпочитая журналы весьма среднего качества. Реальный уровень российской науки значительно выше уровня российских публикаций и тех журналов, где они выходят. Думается, что создание такого журнала в России – назовем его, допустим, Research – могло бы помочь изменить эту ситуацию.