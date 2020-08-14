России нужен свой научный журнал

России нужен свой научный журналТакое издание резко повысит престиж и влиятельность российской науки
В мире есть два научных журнала, публиковаться в которых считается за особую честь, – британский Nature и американский Science. Эти журналы выполняют уникальную функцию: публикуемые там статьи должны быть краткими, понятными образованному неспециалисту и представляющими важное для широкого круга ученых научное открытие.
В этих журналах доля российских работ растет, но все еще невелика, что отражает и невысокий престиж российской науки, и ее замкнутость, а также распространенное нежелание или неумение писать на английском. В силу этих и других причин российские ученые редко отправляют свои работы в такие журналы, часто предпочитая журналы весьма среднего качества. Реальный уровень российской науки значительно выше уровня российских публикаций и тех журналов, где они выходят. Думается, что создание такого журнала в России – назовем его, допустим, Research – могло бы помочь изменить эту ситуацию.