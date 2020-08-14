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России нужен свой научный журнал

Такое издание резко повысит престиж и влиятельность российской науки
Артем Оганов Дмитрий Штарев
PIXABAY

В мире есть два научных журнала, публиковаться в которых считается за особую честь, – британский Nature и американский Science. Эти журналы выполняют уникальную функцию: публикуемые там статьи должны быть краткими, понятными образованному неспециалисту и представляющими важное для широкого круга ученых научное открытие.

В этих журналах доля российских работ растет, но все еще невелика, что отражает и невысокий престиж российской науки, и ее замкнутость, а также распространенное нежелание или неумение писать на английском. В силу этих и других причин российские ученые редко отправляют свои работы в такие журналы, часто предпочитая журналы весьма среднего качества. Реальный уровень российской науки значительно выше уровня российских публикаций и тех журналов, где они выходят. Думается, что создание такого журнала в России – назовем его, допустим, Research – могло бы помочь изменить эту ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных