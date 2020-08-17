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Риски цифровизации: от этики до суверенитета

Главная проблема в том, что у России нет и не предвидится «суверенного железа»
Владимир Сальников , руководитель направления ЦМАКПа
Андрей Гордеев / Ведомости

Волна цифровизации накатила еще несколько лет назад, а нынешний вирусный кризис ее лишь усилил. В этом контексте стоит сказать о ключевых, но не вполне очевидных рисках и барьерах, стоящих на ее пути. При их недоучете светлое цифровое будущее может оказаться очень далеким от ожиданий.

Первое: риск непринятия «цифровизации морали». Тема не сказать чтобы новая, но она почти не обсуждается – по крайней мере, в России. Известный пример – «проблема вагонетки», которая актуализировалась в контексте обучения беспилотных автомобилей (кого сбивать автопилоту: пожилого человека, соблюдавшего ПДД, или спровоцировавшую потенциальное ДТП беременную женщину?). Если шире, речь идет о делегировании алгоритмам права массового принятия решений, которые раньше являлись этическим выбором каждого отдельного человека. Важно, что индивидуум за свой этический выбор, каким бы он ни был, в конечном счете несет ответственность. Но кто и какую ответственность будет нести в случае принятия решения о жизни или смерти алгоритмом, если эта ответственность размазана по широкому спектру лиц и организаций? Вполне возможно, что мы так и не сможем найти единое морально приемлемое для всех решение. И беспилотные автомобили не поедут по дорогам именно по этой причине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных