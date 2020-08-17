Риски цифровизации: от этики до суверенитета

Первое: риск непринятия «цифровизации морали». Тема не сказать чтобы новая, но она почти не обсуждается – по крайней мере, в России. Известный пример – «проблема вагонетки», которая актуализировалась в контексте обучения беспилотных автомобилей (кого сбивать автопилоту: пожилого человека, соблюдавшего ПДД, или спровоцировавшую потенциальное ДТП беременную женщину?). Если шире, речь идет о делегировании алгоритмам права массового принятия решений, которые раньше являлись этическим выбором каждого отдельного человека. Важно, что индивидуум за свой этический выбор, каким бы он ни был, в конечном счете несет ответственность. Но кто и какую ответственность будет нести в случае принятия решения о жизни или смерти алгоритмом, если эта ответственность размазана по широкому спектру лиц и организаций? Вполне возможно, что мы так и не сможем найти единое морально приемлемое для всех решение. И беспилотные автомобили не поедут по дорогам именно по этой причине.