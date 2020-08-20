Дивиденды приносятся в жертву культу роста

В последние годы говорить о дивидендах стало как-то даже неприлично и несовременно. Мне часто приходится слышать от менеджмента, что собственники забирают слишком много из прибыли, почему бы им всю ее не оставлять в компании на развитие? Но ведь бизнес создается или покупается акционерами, как правило, именно с целью получения дохода в результате распределения прибыли.