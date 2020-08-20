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Дивиденды приносятся в жертву культу роста

Накачка компаний инвестициями ради взращивания «единорогов» создает риски для бизнеса
Андрей Стась
Именно рост ставится консультантами во главу угла развития корпораций /PIXABAY

В последние годы говорить о дивидендах стало как-то даже неприлично и несовременно. Мне часто приходится слышать от менеджмента, что собственники забирают слишком много из прибыли, почему бы им всю ее не оставлять в компании на развитие? Но ведь бизнес создается или покупается акционерами, как правило, именно с целью получения дохода в результате распределения прибыли.

У покушения на дивиденды чаще всего две причины. Первая – кризисы. Например, En+ Group позавчера сообщила, что не будет выплачивать в этом году дивиденды из-за нестабильности, вызванной пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных