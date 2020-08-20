Счетная палата занялась практическим внедрением Data Science

Мы находимся сейчас в процессе такого технологического рывка, влияние которого на жизненный уклад и ценностные ориентиры можно сравнить разве что с великой индустриальной революцией позапрошлого века – переходом от ручного труда к машинам и механизмам. Масса достижений последних лет в IT оказалась критической и привела к скачкообразному качественному росту. Хотя нейронные сети, машинное обучение, анализ больших данных и прочие прекрасные аспекты цифровизации существовали и раньше, их математический аппарат создан в середине прошлого века. Но для их широкого применения в промышленности и быту не хватало скоростей обработки информации и объемов ее хранилищ.