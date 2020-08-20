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Счетная палата занялась практическим внедрением Data Science

От главного госаудитора страны теперь не скроешься
Михаил Петров , директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты – Алексей Кудрин /Максим Стулов / Ведомости

Мы находимся сейчас в процессе такого технологического рывка, влияние которого на жизненный уклад и ценностные ориентиры можно сравнить разве что с великой индустриальной революцией позапрошлого века – переходом от ручного труда к машинам и механизмам. Масса достижений последних лет в IT оказалась критической и привела к скачкообразному качественному росту. Хотя нейронные сети, машинное обучение, анализ больших данных и прочие прекрасные аспекты цифровизации существовали и раньше, их математический аппарат создан в середине прошлого века. Но для их широкого применения в промышленности и быту не хватало скоростей обработки информации и объемов ее хранилищ.

А вот теперь стало хватать. И цифровая революция получила шанс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных