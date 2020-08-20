Страна пассивной устойчивости

На полюсе очень низкой протестной активности населения – Грозный, Ижевск, Казань, Махачкала, Симферополь. Обе столицы, Москва и Санкт-Петербург, в группе со средним уровнем протестной активности, в Екатеринбурге она ниже среднего. Готовность к протестам выше среднего видна в Волгограде, Калининграде, Кемерове, Краснодаре, Новокузнецке, Омске, Стерлитамаке, Улан-Удэ и Чите.