Страна пассивной устойчивости

Страна пассивной устойчивостиВысокий потенциал протестной активности наблюдается только в пяти городах России
Финансовый университет при правительстве России на основе данных исследования, проведенного в июле – августе 2020 г., определил протестный потенциал городов России с населением более 250 000 человек. Картина такая.
На полюсе очень низкой протестной активности населения – Грозный, Ижевск, Казань, Махачкала, Симферополь. Обе столицы, Москва и Санкт-Петербург, в группе со средним уровнем протестной активности, в Екатеринбурге она ниже среднего. Готовность к протестам выше среднего видна в Волгограде, Калининграде, Кемерове, Краснодаре, Новокузнецке, Омске, Стерлитамаке, Улан-Удэ и Чите.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области