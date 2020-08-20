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Страна пассивной устойчивости

Высокий потенциал протестной активности наблюдается только в пяти городах России
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Финансовый университет при правительстве России на основе данных исследования, проведенного в июле – августе 2020 г., определил протестный потенциал городов России с населением более 250 000 человек. Картина такая.

На полюсе очень низкой протестной активности населения – Грозный, Ижевск, Казань, Махачкала, Симферополь. Обе столицы, Москва и Санкт-Петербург, в группе со средним уровнем протестной активности, в Екатеринбурге она ниже среднего. Готовность к протестам выше среднего видна в Волгограде, Калининграде, Кемерове, Краснодаре, Новокузнецке, Омске, Стерлитамаке, Улан-Удэ и Чите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных