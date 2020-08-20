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Страна заводов

Как меняется восприятие крупных промышленных предприятий
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный российский предприниматель как-то заметил: «Как бы ни развивались цифровые технологии, реальный контроль принадлежит тем, у кого в руках рубильник». При всем глобальном цифровом хайпе Россия на уровне своих культурных кодов остается индустриальной страной – и для большинства населения, и для элиты промышленные активы обладают гораздо большим значением, чем создание цифровых приложений, а ностальгические воспоминания о Советском Союзе тесно связаны с эпохой больших строек.

При этом виден разрыв между индустриальными стереотипами и реальными практиками. Для значительной части населения завод по-прежнему – огромная территория, обнесенная забором, к которому по утрам, как по гудку, стекаются потоки рабочих. Как правило, такое предприятие входит в промзону – пространство техногенной тотальности, воплощение «антиприродности» человеческой деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных