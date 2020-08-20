Страна заводов

Крупный российский предприниматель как-то заметил: «Как бы ни развивались цифровые технологии, реальный контроль принадлежит тем, у кого в руках рубильник». При всем глобальном цифровом хайпе Россия на уровне своих культурных кодов остается индустриальной страной – и для большинства населения, и для элиты промышленные активы обладают гораздо большим значением, чем создание цифровых приложений, а ностальгические воспоминания о Советском Союзе тесно связаны с эпохой больших строек.