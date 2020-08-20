ЕГЭ для инвестора

Задания будут состоять из двух блоков: на оценку опыта инвестора и на знание конкретного финансового продукта. Во втором блоке, как и в случае с ЕГЭ, будут предложены варианты ответов, среди которых необходимо выбрать верный. Опубликованные ЦБ вопросы (все они касаются маржинальной торговли) сразу подводят человека, проходящего тестирование, к осознанию рисков, в них прямым текстом отмечается, что потери могут оказаться гораздо более значительными, чем он рассчитывал. Скорее всего, «боевые» тесты, которые еще предстоит разработать, будут иметь аналогичную направленность: проверку не столько знаний о продуктах, сколько понимания их рисков. То есть тестирование будет служить не барьером для доступа на рынок исходя из финансовых знаний инвестора, но дополнительным сдерживающим фактором для горячих голов.