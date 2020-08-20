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ЕГЭ для инвестора

Оценивать нужно не знания, а понимание риска
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России обнародовал варианты тестов для проверки знаний неквалифицированных розничных инвесторов, желающих работать со сложными финансовыми инструментами. Тестирование начнется с 1 апреля 2022 г., когда вступят в силу основные положения недавно принятого закона о категоризации инвесторов.

Задания будут состоять из двух блоков: на оценку опыта инвестора и на знание конкретного финансового продукта. Во втором блоке, как и в случае с ЕГЭ, будут предложены варианты ответов, среди которых необходимо выбрать верный. Опубликованные ЦБ вопросы (все они касаются маржинальной торговли) сразу подводят человека, проходящего тестирование, к осознанию рисков, в них прямым текстом отмечается, что потери могут оказаться гораздо более значительными, чем он рассчитывал. Скорее всего, «боевые» тесты, которые еще предстоит разработать, будут иметь аналогичную направленность: проверку не столько знаний о продуктах, сколько понимания их рисков. То есть тестирование будет служить не барьером для доступа на рынок исходя из финансовых знаний инвестора, но дополнительным сдерживающим фактором для горячих голов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных