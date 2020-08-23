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Как не состоялась программа «500 дней»

И почему это спасло репутацию ее разработчиков
Александр Шубин , историк
Заместитель председателя Совета Министров РСФСР Григорий Явлинский в октябре 1990 г. /ТАСС

К началу 1990 г. экономическая перестройка в СССР окончательно забуксовала. Когда в 1987–1988 гг. были приняты важные решения об экономических реформах, предприятия стали более самостоятельными. Но самые важные вопросы – о свободном ценообразовании и других рыночных механизмах – все никак не решались. Горбачев и его команда не шли на это, опасаясь социального взрыва из-за всплеска цен. Чтобы смягчить последствия грядущего социального недовольства, Горбачев начал политическую реформу, надеясь выпустить пар протеста в политический свисток. Но политическая реформа привела к образованию разных центров власти, сильнейшим из которых оказался Верховный совет РСФСР во главе с его председателем Борисом Ельциным, политическим противником Горбачева. Согласовать условия перехода к рынку стало еще труднее.

Весной 1990 г. заведующий экономическим отделом Совмина СССР Григорий Явлинский вместе с экономистами Михаилом Задорновым и Алексеем Михайловым составили проект программы перехода к рыночным отношениям «400 дней». Этот документ предусматривал замораживание развернувшегося в стране хаотического роста рыночных элементов и предлагал провести целенаправленную подготовку рыночной инфраструктуры, прекратить финансирование нерентабельных предприятий, сделать возможным банкротство, начать приватизацию за деньги земли, мелких и средних предприятий розничной торговли, бытового обслуживания, общепита и строительства. С проектом «400 дней» Явлинский пошел к своему учителю и политическому покровителю, зампреду Совмина академику Леониду Абалкину. Программа Абалкину не понравилась, он счел ее утопичной и настаивал на доработке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных