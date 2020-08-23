Как не состоялась программа «500 дней»

К началу 1990 г. экономическая перестройка в СССР окончательно забуксовала. Когда в 1987–1988 гг. были приняты важные решения об экономических реформах, предприятия стали более самостоятельными. Но самые важные вопросы – о свободном ценообразовании и других рыночных механизмах – все никак не решались. Горбачев и его команда не шли на это, опасаясь социального взрыва из-за всплеска цен. Чтобы смягчить последствия грядущего социального недовольства, Горбачев начал политическую реформу, надеясь выпустить пар протеста в политический свисток. Но политическая реформа привела к образованию разных центров власти, сильнейшим из которых оказался Верховный совет РСФСР во главе с его председателем Борисом Ельциным, политическим противником Горбачева. Согласовать условия перехода к рынку стало еще труднее.