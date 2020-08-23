Цены на новостройки будут расти

Цены на новостройки будут растиНа фоне снижения ставок по депозитам растет спрос на инвестиционную недвижимость
Рынок жилья ощутил удары кризиса с двух сторон – и падение спроса, и остановку строительства.
Во многих регионах ввод жилья сократится до минимума за последние 10 лет, прибыль застройщиков снизится, многие прекратят деятельность. Общий ввод жилья составит порядка 40 млн кв. м, на 7% ниже, чем в 2019 г.
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