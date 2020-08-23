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Русское вино вышло из моды

Отечественное виноделие вошло в стадию уверенного бизнеса
Дмитрий Михайлин , генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Евгений Разумный / Ведомости

Если вам вдруг захотелось проехать по российским винодельням, не торопитесь. Гостиницы забиты до октября включительно, сотрудники, отвечающие за туристов, бегают с высунутыми языками, в ресторанах может не оказаться мест. Да, это тот самый винный бум, который настиг Россию и продолжает ее накрывать. Статистики за 2020 г. пока нет, но, похоже, Россия вошла-таки в десятку крупнейших винопроизводящих стран планеты.

Мы с друзьями проехали по нескольким винодельням Кубани – а это крупнейший винный регион страны. Есть еще бурно развивающиеся Крым и долина Дона в Ростовской области, менее бурно – Ставропольский край, Дагестан и другие северокавказские республики и совсем не бурно, хотя заметно, – Волгоградская область. В список для экзотики можно включить Приморский край: юг нашего Дальнего Востока – это именно юг, даже с субтропиками, вина там существуют.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных