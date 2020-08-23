Русское вино вышло из моды

Мы с друзьями проехали по нескольким винодельням Кубани – а это крупнейший винный регион страны. Есть еще бурно развивающиеся Крым и долина Дона в Ростовской области, менее бурно – Ставропольский край, Дагестан и другие северокавказские республики и совсем не бурно, хотя заметно, – Волгоградская область. В список для экзотики можно включить Приморский край: юг нашего Дальнего Востока – это именно юг, даже с субтропиками, вина там существуют.