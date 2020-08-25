Новая русская Арктика

В 1919 г. адмирал Колчак, к тому моменту всего лишь пару месяцев занимавший пост верховного правителя России, а в прошлом – выдающийся исследователь Арктики, учредил Дирекцию маяков и лоции Северного морского пути. Этим было положено начало широкомасштабному участию государства в арктических делах. По мнению Колчака, освоение Арктики преследовало три равнозначно важные цели – геополитическую, экономическую и научную. В разгар Гражданской войны администрация Колчака начала создавать для освоения Арктики соответствующую инфраструктуру.