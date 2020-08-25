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Новая русская Арктика

Траектории возвращения России «на севера»
Валерий Прохоров , политолог, заместитель директора Института общественного проектирования
Андрей Шапран / РИА Новости

В 1919 г. адмирал Колчак, к тому моменту всего лишь пару месяцев занимавший пост верховного правителя России, а в прошлом – выдающийся исследователь Арктики, учредил Дирекцию маяков и лоции Северного морского пути. Этим было положено начало широкомасштабному участию государства в арктических делах. По мнению Колчака, освоение Арктики преследовало три равнозначно важные цели – геополитическую, экономическую и научную. В разгар Гражданской войны администрация Колчака начала создавать для освоения Арктики соответствующую инфраструктуру.

После установления советской власти «арктические» усилия адмирала не были отвергнуты и развитие «северов» продолжилось без особых противоречий с его идеями. Не случайно первое советское учреждение, созданное под задачи освоения Арктики, называлось Северная научно-промысловая экспедиция и закрывало два направления из трех – все вопросы хозяйственного освоения и организацию исследований заполярных территорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных