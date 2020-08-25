Новая русская Арктика

Новая русская АрктикаТраектории возвращения России «на севера»
В 1919 г. адмирал Колчак, к тому моменту всего лишь пару месяцев занимавший пост верховного правителя России, а в прошлом – выдающийся исследователь Арктики, учредил Дирекцию маяков и лоции Северного морского пути. Этим было положено начало широкомасштабному участию государства в арктических делах. По мнению Колчака, освоение Арктики преследовало три равнозначно важные цели – геополитическую, экономическую и научную. В разгар Гражданской войны администрация Колчака начала создавать для освоения Арктики соответствующую инфраструктуру.
После установления советской власти «арктические» усилия адмирала не были отвергнуты и развитие «северов» продолжилось без особых противоречий с его идеями. Не случайно первое советское учреждение, созданное под задачи освоения Арктики, называлось Северная научно-промысловая экспедиция и закрывало два направления из трех – все вопросы хозяйственного освоения и организацию исследований заполярных территорий.