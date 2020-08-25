Слишком локальные бренды

Слишком локальные брендыО чем говорит сравнение российского и мирового рейтингов самых дорогих брендов
Международная компания Brand Finance выпустила новый отчет о российских брендах. В нем вновь самым дорогим брендом России признан Сбербанк с оценкой $13,2 млрд (139-й в мировом рейтинге). Это ожидаемо: Сбербанк находится в авангарде цифровой трансформации и создания экосистемы услуг для своих клиентов.
Интересен список брендов, составивших наряду со Сбербанком десятку лидеров. Это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД, «Магнит», ВТБ, «Татнефть», МТС и «Новатэк». Половину этого списка составляют компании ТЭКа, больше половины – компании, в которых государство является значительным акционером. Самый дорогой технологический бренд – «Яндекс» – на 12-м месте, самый дорогой потребительский – «Балтика» – на 25-м.
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