Слишком локальные бренды

Международная компания Brand Finance выпустила новый отчет о российских брендах. В нем вновь самым дорогим брендом России признан Сбербанк с оценкой $13,2 млрд (139-й в мировом рейтинге). Это ожидаемо: Сбербанк находится в авангарде цифровой трансформации и создания экосистемы услуг для своих клиентов.