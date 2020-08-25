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Слишком локальные бренды

О чем говорит сравнение российского и мирового рейтингов самых дорогих брендов
Андрей Стась
Самым дорогим брендом России признан Сбербанк с оценкой $13,2 млрд /Андрей Гордеев / Ведомости

Международная компания Brand Finance выпустила новый отчет о российских брендах. В нем вновь самым дорогим брендом России признан Сбербанк с оценкой $13,2 млрд (139-й в мировом рейтинге). Это ожидаемо: Сбербанк находится в авангарде цифровой трансформации и создания экосистемы услуг для своих клиентов.

Интересен список брендов, составивших наряду со Сбербанком десятку лидеров. Это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», РЖД, «Магнит», ВТБ, «Татнефть», МТС и «Новатэк». Половину этого списка составляют компании ТЭКа, больше половины – компании, в которых государство является значительным акционером. Самый дорогой технологический бренд – «Яндекс» – на 12-м месте, самый дорогой потребительский – «Балтика» – на 25-м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных