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Рабочий социальный проект

Что нужно рабочим, чтобы стать политической силой
Алексей Сахнин
Vasily Fedosenko / Reuters

Цветных революций с массовыми уличными выступлениями за последние 20 лет было немало, но все они обходились без стачек – метафоры о «мозолистой руке рабочего класса», казалось, остались лишь в учебниках истории. Но белорусский кризис продемонстрировал, что рабочее движение может стать ключевым элементом в борьбе за власть, если массовые митинги разбиваются о лояльность власти полицейского аппарата.

Ведь это не оппозиция вывела рабочих из цехов на политическую сцену. За нее это сделала именно власть, которая спровоцировала массовые выступления рабочих беспрецедентным полицейским насилием. Рабочие БелАЗа в Жодине, МАЗа и МТЗ в Минске, «Беларуськалия» в Солигорске, «Гродноазота» и др. требовали вывода спецподразделений из своих городов, освобождения задержанных и прекращения избиений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных