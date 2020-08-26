Рабочий социальный проект

Рабочий социальный проектЧто нужно рабочим, чтобы стать политической силой
Цветных революций с массовыми уличными выступлениями за последние 20 лет было немало, но все они обходились без стачек – метафоры о «мозолистой руке рабочего класса», казалось, остались лишь в учебниках истории. Но белорусский кризис продемонстрировал, что рабочее движение может стать ключевым элементом в борьбе за власть, если массовые митинги разбиваются о лояльность власти полицейского аппарата.
Ведь это не оппозиция вывела рабочих из цехов на политическую сцену. За нее это сделала именно власть, которая спровоцировала массовые выступления рабочих беспрецедентным полицейским насилием. Рабочие БелАЗа в Жодине, МАЗа и МТЗ в Минске, «Беларуськалия» в Солигорске, «Гродноазота» и др. требовали вывода спецподразделений из своих городов, освобождения задержанных и прекращения избиений.