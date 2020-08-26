Рабочий социальный проект

Цветных революций с массовыми уличными выступлениями за последние 20 лет было немало, но все они обходились без стачек – метафоры о «мозолистой руке рабочего класса», казалось, остались лишь в учебниках истории. Но белорусский кризис продемонстрировал, что рабочее движение может стать ключевым элементом в борьбе за власть, если массовые митинги разбиваются о лояльность власти полицейского аппарата.