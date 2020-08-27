Нерыночная конкуренция

Конфликты российского бизнеса с локальными сообществами случаются все чаще. Химкинский лес, противостояние УГМК и жителей Новохоперского района Воронежской области, протесты обитателей поселка Боголюбово во Владимирской области против строительства завода презервативов, Шиес, стычки в Башкирии между содовой компанией и экоактивистами... Все это происходит на фоне двух тенденций. Первая – бизнес все чаще заходит на территорию, которую население считает «своей». Люди идут на сосуществование с компаниями, пока они на расстоянии, но чуть что – и заключенные когда-то за закрытыми дверями договоренности между бизнесом и властью ожесточенно критикуются. Вторая – бизнес оказывается под давлением растущих международных требований в сфере устойчивого развития.