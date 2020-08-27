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Нерыночная конкуренция

Российские компании зря недооценивают стандарты устойчивого развития
Андрей Стась
Активисты, выступающие против разработки горы (шихана) Куштау Башкирской содовой компанией /Depositphotos / PhotoXPress

Конфликты российского бизнеса с локальными сообществами случаются все чаще. Химкинский лес, противостояние УГМК и жителей Новохоперского района Воронежской области, протесты обитателей поселка Боголюбово во Владимирской области против строительства завода презервативов, Шиес, стычки в Башкирии между содовой компанией и экоактивистами... Все это происходит на фоне двух тенденций. Первая – бизнес все чаще заходит на территорию, которую население считает «своей». Люди идут на сосуществование с компаниями, пока они на расстоянии, но чуть что – и заключенные когда-то за закрытыми дверями договоренности между бизнесом и властью ожесточенно критикуются. Вторая – бизнес оказывается под давлением растущих международных требований в сфере устойчивого развития.

Приоритеты ответственности бизнеса установлены в Целях устойчивого развития ООН до 2030 г. Большинство из них связано с защитой экологических систем, но есть и такие, как гендерный паритет, уменьшение неравенства, устойчивые города, достойная работа и экономический рост, правосудие и эффективные институты. Все глобальные компании давно публикуют нефинансовые отчеты по стандарту GRI. И если называть вещи своими именами, то корпорации активно выходят в сферу нерыночной конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных