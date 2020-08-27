Возвращение материализма

Проблема неравенства не нова, но общество решает ее по-разному. С 1990-х и до времен президентства Барака Обамы с расизмом в США боролись на уровне языка, запрещая стигматизирующие слова. Гендерное неравенство пытались выправить, вводя в лексику феминитивы. Но сегодня в центре внимания оказалось материальное неравенство между полами и расами, а значит, социальное устройство и экономика. Разворот от дискурсов и идентичностей к материальным условиям – главная культурная тенденция современности.