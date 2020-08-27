Возвращение материализма

Возвращение материализмаНа наших глазах происходит смена философских вех
Проблема неравенства не нова, но общество решает ее по-разному. С 1990-х и до времен президентства Барака Обамы с расизмом в США боролись на уровне языка, запрещая стигматизирующие слова. Гендерное неравенство пытались выправить, вводя в лексику феминитивы. Но сегодня в центре внимания оказалось материальное неравенство между полами и расами, а значит, социальное устройство и экономика. Разворот от дискурсов и идентичностей к материальным условиям – главная культурная тенденция современности.
До 1960-х материализм был культурным фундаментом всех развитых обществ. «Непредвзятая» наука служила ядром идеологического аппарата и марксистам, и либералам, и даже нацистам.
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