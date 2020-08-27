Раз нет Конституции, нет и кафедры

Раз нет Конституции, нет и кафедрыКафедра конституционного права ВШЭ исчерпала свой предмет исследования
СМИ и многие коллеги-юристы продолжают сокрушаться по поводу разгона и ликвидации кафедры конституционного права Высшей школы экономики (ВШЭ). Непродление договоров с сотрудниками кафедры связывается с их критическими высказываниями и публицистикой по поводу поправок к Конституции и трактуется как дальнейшее ограничение академической свободы слова в России.
Пока «академические свободы» окончательно не ограничили, позволю себе пару комментариев по этому небезразличному не только для юристов, но и почти для всех преподавателей-гуманитариев вопросу.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области