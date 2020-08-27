Качество жизни как главная задача

При попытке осмыслить систему национальных целей развития России и нацпроектов, которые из этих целей вытекают, возникает чувство растерянности. В этом разнообразном и пестром хозяйстве не хватает логики и структуры, ориентации на решение единой задачи. Впрочем, общая задача верхнего уровня имеется, хотя и находится несколько в стороне. Президент и премьер сформулировали ее этим летом, и состоит она в повышении качества жизни россиян. Соответственно, на нее должны работать национальные цели развития России как сущности второго уровня, а также нацпроекты, находящиеся в этой иерархии этажом еще ниже. Остается малость: понять, что такое качество жизни, из чего оно складывается, как его померить и, самое главное, как достичь.