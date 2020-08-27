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Качество жизни как главная задача

Как должны быть систематизированы национальные цели развития
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Исследования показывают, что для счастья больше всего нашим соотечественникам необходимы достаточный уровень дохода, качественная медицина, здоровое и недорогое продовольствие, а также хорошее образование /Екатерина Ширинкина / Ведомости

При попытке осмыслить систему национальных целей развития России и нацпроектов, которые из этих целей вытекают, возникает чувство растерянности. В этом разнообразном и пестром хозяйстве не хватает логики и структуры, ориентации на решение единой задачи. Впрочем, общая задача верхнего уровня имеется, хотя и находится несколько в стороне. Президент и премьер сформулировали ее этим летом, и состоит она в повышении качества жизни россиян. Соответственно, на нее должны работать национальные цели развития России как сущности второго уровня, а также нацпроекты, находящиеся в этой иерархии этажом еще ниже. Остается малость: понять, что такое качество жизни, из чего оно складывается, как его померить и, самое главное, как достичь.

Если выпарить море слов, сказанных на эту тему, мы получим довольно простую истину: качество жизни – это степень удовлетворенности людей своей жизнью. Плюс объективные показатели благополучия, такие как продолжительность жизни, уровень дохода, образование и т. д. Сочетание субъективного благополучия с фактическими социально-экономическими данными дает более точную оценку качества жизни тогда, когда люди счастливы, при том что живут плохо, – что возможно, например, при изоляции социальных групп от мировых стандартов потребления. Если такой изоляции нет, а в России, безусловно, стандарты высокого качества жизни хорошо известны, на первое место в оценке качества жизни выходит удовлетворенность жизнью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных