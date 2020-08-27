Качество жизни как главная задача

Качество жизни как главная задачаКак должны быть систематизированы национальные цели развития
При попытке осмыслить систему национальных целей развития России и нацпроектов, которые из этих целей вытекают, возникает чувство растерянности. В этом разнообразном и пестром хозяйстве не хватает логики и структуры, ориентации на решение единой задачи. Впрочем, общая задача верхнего уровня имеется, хотя и находится несколько в стороне. Президент и премьер сформулировали ее этим летом, и состоит она в повышении качества жизни россиян. Соответственно, на нее должны работать национальные цели развития России как сущности второго уровня, а также нацпроекты, находящиеся в этой иерархии этажом еще ниже. Остается малость: понять, что такое качество жизни, из чего оно складывается, как его померить и, самое главное, как достичь.
Если выпарить море слов, сказанных на эту тему, мы получим довольно простую истину: качество жизни – это степень удовлетворенности людей своей жизнью. Плюс объективные показатели благополучия, такие как продолжительность жизни, уровень дохода, образование и т. д. Сочетание субъективного благополучия с фактическими социально-экономическими данными дает более точную оценку качества жизни тогда, когда люди счастливы, при том что живут плохо, – что возможно, например, при изоляции социальных групп от мировых стандартов потребления. Если такой изоляции нет, а в России, безусловно, стандарты высокого качества жизни хорошо известны, на первое место в оценке качества жизни выходит удовлетворенность жизнью.