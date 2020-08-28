Мультиформат для внутреннего туризма

Для этой цели команда энтузиастов создала платформу «Живое наследие» – интернет-ресурс, на котором к текущему моменту собрано около 800 точек притяжения. Организаторы надеются, что в дальнейшем контент будут поставлять сами жители регионов или туристы. Тогда платформа – по примеру «Википедии» – станет самовоспроизводящейся системой и соберет вокруг себя межрегиональное сообщество. Квота в топ-1000 наиболее знаковых объектов будет поделена поровну: 500 – от экспертной среды, 500 – от самих участников туристического процесса.