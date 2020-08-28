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Венчурный риск пошел на убыль

Меры господдержки и регулирования улучшают условия для инвестиций
Алексей Басов
Евгений Разумный / Ведомости

Мировой опыт показывает, что при условии своевременной господдержки рынок рисковых инвестиций в состоянии прийти в норму довольно быстро. В самом деле, восстановление на венчурном рынке в США началось уже в мае, говорится в исследовании PitchBook-NVCA. Месяцем ранее, в апреле, ситуация на американском рынке была очень тяжелой: большинство компаний, планировавших привлекать инвестиции, отложили эти планы и сосредоточились на оперативном управлении. Осторожность проявили и венчурные фонды, не менее половины из которых приостановили поиск новых сделок и сфокусировались на текущих портфелях. В этой ситуации ФРС США начала смягчать денежно-кредитную политику, кроме того, венчурный бизнес подпал под Paycheck Protection Program – программу по сохранению рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

В России количество вложений в стартапы с января по июль 2020 г. уменьшилось на 43% по сравнению с 2019 г., следует из данных Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ). Но нам удалось избежать катастрофического кризисного сценария: объем инвестиций снизился лишь на 13%, а количество выходов из капитала – на 5%. Как и в США, в России заметную роль в сохранении деловой активности сыграли меры государственной поддержки. По данным РАВИ, в первом полугодии 2020 г. около двух третей инвестиционных сделок и около половины выходов пришлось на фонды с участием государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных