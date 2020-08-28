Венчурный риск пошел на убыль

Мировой опыт показывает, что при условии своевременной господдержки рынок рисковых инвестиций в состоянии прийти в норму довольно быстро. В самом деле, восстановление на венчурном рынке в США началось уже в мае, говорится в исследовании PitchBook-NVCA. Месяцем ранее, в апреле, ситуация на американском рынке была очень тяжелой: большинство компаний, планировавших привлекать инвестиции, отложили эти планы и сосредоточились на оперативном управлении. Осторожность проявили и венчурные фонды, не менее половины из которых приостановили поиск новых сделок и сфокусировались на текущих портфелях. В этой ситуации ФРС США начала смягчать денежно-кредитную политику, кроме того, венчурный бизнес подпал под Paycheck Protection Program – программу по сохранению рабочих мест в малом и среднем бизнесе.