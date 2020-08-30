Большой пат

Большой патОбщество еще не сумело придумать социальную альтернативу потрясениям
Год выдался нескучный.
Сначала коронавирус внедрился в легкие миллионов и потряс основы. Крупнейшие экономики мира рухнули, безработица побила рекорды Великой депрессии. Системы здравоохранения коллапсировали одна за другой, сотни тысяч задыхались в переполненных больницах, на месте социального государства – пустота. Рейтинги многих правительств устремились в пике. Но эти потрясения не вызвали больших перемен. Во всяком случае, пока.
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