Большой пат

Сначала коронавирус внедрился в легкие миллионов и потряс основы. Крупнейшие экономики мира рухнули, безработица побила рекорды Великой депрессии. Системы здравоохранения коллапсировали одна за другой, сотни тысяч задыхались в переполненных больницах, на месте социального государства – пустота. Рейтинги многих правительств устремились в пике. Но эти потрясения не вызвали больших перемен. Во всяком случае, пока.