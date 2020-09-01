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Уйти вовремя

Почему происходит консервация элит
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Элиты стареют ментально и биологически – и время холодно, трезво очерчивает проблему их ротации. Чащездесь говорят о политиках, но в такой же ситуации оказываются ректоры, бизнесмены, артисты. Кажется, что естьмомент, когда можно уйти красиво – сохранить хорошую репутацию, а также влияние и неформальный контрольза определенными ресурсами. Почему же многие промахиваются, упускают этот шанс и оказываются в вакуумеотчуждения?

Популярное объяснение – через слепую жажду власти и собственности, а также страх – кажутся упрощеннымответом. Ссылаются также на наркотическое влияние доступа к управлению, который радикальнотрансформирует личность. Способность через вербальный приказ менять вокруг себя социальное пространствосамоценна, не имеет аналогов и не подлежит компенсации. Происходит выработка собственного мифа – представления о себе как носителе особой миссии, которая никогда не выглядит завершенной. Для субъекта волиневозможно зафиксировать точку остановки, кажется, что каждое действие открывает новые возможности. Ресурс власти можно было бы передать, но кому? Ее носитель культивирует собственную уникальность, которая идает ему мандат на отдачу приказа. Опытный лоббист Евгений Рошков называет это свойство «самосбывающимсяпрограммированием». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных