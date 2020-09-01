Уйти вовремя

Уйти вовремяПочему происходит консервация элит
Элиты стареют ментально и биологически – и время холодно, трезво очерчивает проблему их ротации. Чащездесь говорят о политиках, но в такой же ситуации оказываются ректоры, бизнесмены, артисты. Кажется, что естьмомент, когда можно уйти красиво – сохранить хорошую репутацию, а также влияние и неформальный контрольза определенными ресурсами. Почему же многие промахиваются, упускают этот шанс и оказываются в вакуумеотчуждения?
Популярное объяснение – через слепую жажду власти и собственности, а также страх – кажутся упрощеннымответом. Ссылаются также на наркотическое влияние доступа к управлению, который радикальнотрансформирует личность. Способность через вербальный приказ менять вокруг себя социальное пространствосамоценна, не имеет аналогов и не подлежит компенсации. Происходит выработка собственного мифа – представления о себе как носителе особой миссии, которая никогда не выглядит завершенной. Для субъекта волиневозможно зафиксировать точку остановки, кажется, что каждое действие открывает новые возможности. Ресурс власти можно было бы передать, но кому? Ее носитель культивирует собственную уникальность, которая идает ему мандат на отдачу приказа. Опытный лоббист Евгений Рошков называет это свойство «самосбывающимсяпрограммированием».