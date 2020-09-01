Уйти вовремя

Популярное объяснение – через слепую жажду власти и собственности, а также страх – кажутся упрощеннымответом. Ссылаются также на наркотическое влияние доступа к управлению, который радикальнотрансформирует личность. Способность через вербальный приказ менять вокруг себя социальное пространствосамоценна, не имеет аналогов и не подлежит компенсации. Происходит выработка собственного мифа – представления о себе как носителе особой миссии, которая никогда не выглядит завершенной. Для субъекта волиневозможно зафиксировать точку остановки, кажется, что каждое действие открывает новые возможности. Ресурс власти можно было бы передать, но кому? Ее носитель культивирует собственную уникальность, которая идает ему мандат на отдачу приказа. Опытный лоббист Евгений Рошков называет это свойство «самосбывающимсяпрограммированием».